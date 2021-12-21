«Ак Барс» разгромил «Трактор» в матче КХЛ

Игра, которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

В составе казанской команды шайбы забросили Стивен Кэмпфер (на третьей и 15-й минутах), Данис Зарипов (на восьмой минуте), Кирилл Петров (на 15-й минуте) и Кирилл Панюков (на 46-й минуте). У «Трактора» отличился Виталий Абрамов (на 17-й минуте).