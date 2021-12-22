Третьяк объяснил, почему сборная России играла в форме СССР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк объяснил, почему на Кубке Первого канала национальная команда играла в форме советской сборной.
«И я, и ветераны восприняли это очень хорошо — это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе. Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит.
Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед. Мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Напомним, что бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб раскритиковал решение сборной России выйти на матч с финнами в форме СССР.
Хоккеисты сборной России провели матчи Кубка Первого канала в советской форме 1956 года — тогда сборная СССР впервые завоевала золото Олимпийских игр.
19 декабря сборная России уступила Финляндии в рамках Кубка первого канала со счетом 2:3. До этой встречи национальная команда провела три матча на турнире — против Канады (4:3), Швеции (1:0) и Чехии (5:2). Таким образом финская сборная стала победителем турнира.