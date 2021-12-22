Третьяк объяснил, почему сборная России играла в форме СССР

«И я, и ветераны восприняли это очень хорошо — это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе. Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит.



Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед. Мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов», — приводит слова Третьяка ТАСС.