«Ребята надели эту форму из-за юбилея (75-летие отечественного хоккея - прим. ред). В этом смысл. Они гордятся славными победами прошлых поколений хоккеистов, отдали им дань уважения, не ставя тот смысл, который привел (бывший премьер-министр Финляндии)... Тут очень непростая тема, потому что для нашей страны были и славные времена, а вот иностранцы, к сожалению, увидели только "режим". Они больше ничего не увидели... Это его (Стубба) частное мнение. Раньше такое частное мнение, наверное, никто бы не прочитал, а сейчас есть соцсети, поэтому читают все», - сказала она.