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1 час назад

«Отдали дань уважения»: Журова ответила на критику советской формы хоккеистов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба, раскритиковавшего сборную России по хоккею за игру в форме СССР в финальном матче Кубка Первого канала.

«Ребята надели эту форму из-за юбилея (75-летие отечественного хоккея - прим. ред). В этом смысл. Они гордятся славными победами прошлых поколений хоккеистов, отдали им дань уважения, не ставя тот смысл, который привел (бывший премьер-министр Финляндии)... Тут очень непростая тема, потому что для нашей страны были и славные времена, а вот иностранцы, к сожалению, увидели только "режим". Они больше ничего не увидели... Это его (Стубба) частное мнение. Раньше такое частное мнение, наверное, никто бы не прочитал, а сейчас есть соцсети, поэтому читают все», - сказала она.

Журова также ответила на вопрос о том, продолжит ли российская команда выступать в советской форме.

«В следующем году будет юбилейный матч, 50 лет серии матчей Канада - Советский Союз. Допускаю, что играть будут именно в этой (советской) форме», - добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Стубб в своем Twitter-аккаунте раскритиковал решение сборной России по хоккею выйти на матч с финнами в форме СССР, назвав данный жест «оскорбительным». «Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей», — написал он. Экс-премьер добавил, что решение сборной России выйти на игру в форме СССР стоит рассматривать, как «оскорбительный жест, не относящийся ни к спорту, ни к чему-либо еще».

Отметим, что сборная России выходила в форме Советского Союза на всех матчах Кубка Первого канала — второго из четырех этапов Еврохоккейтура в связи с празднованием 75-летия данного вида спорта. В декабре 1946 года в СССР состоялись первые матчи чемпионата страны.

Хоккей,Александр Стубб,Светлана Журова,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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