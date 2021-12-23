Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
33 минуты назад

«Трактор» забросил шесть шайб и разгромил «Северсталь» в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал крупную победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Трактор» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ
Фото: @HCTraktor1947 Twitter@HCTraktor1947 Twitter

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 6:1.

В составе хозяев отличились Виталий Кравцов, Никита Тертышный, Владимир Ткачёв, Теэму Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев. Гости ответили только шайбой Кирилла Пилипенко.

Для «Северстали» это поражение стало пятым подряд.

«Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» находится на шестой позиции на Западе.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (4:5 ОТ), а владивостокский «Адмирал» проиграл ярославскому «Локомотиву» (0:3).

Ранее сообщалось, что шайба Никиты Гусева принесла СКА победу в овертайме матча с ЦСКА.

Хоккей,Томаш Гика,Кирилл Пилипенко,Виталий Кравцов,Теэму Пулккинен,Никита Тертышный,Игорь Исаев,Владимир Ткачев,Никита Гусев,ХК Трактор,СКА,ХК Северсталь,Локомотив,ЦСКА,ХК Амур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители