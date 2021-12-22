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45 минут назад

Американский журналист: олимпийским мечтам Овечкина может прийти конец

Американский журналист Скотт Бернсайд поделился мыслями о возможном отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от поездки на Олимпиаду 2022 года, передает Daily Faceoff.

«Трудно представить, что это не конец олимпийских моментов для Кросби и Овечкина. Ближе всего к олимпийской медали Овечкин подобрался в 2006-м, когда Россия всухую проиграла две последние встреч», — сказал Бернсайд.

Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в НХЛ. Решение должно быть принято и объявлено 22 декабря на голосовании Лиги и профсоюза хоккеистов. Отмечается, что если большинство игроков проголосует за то, чтобы не участвовать в Олимпиаде, то хоккеисты НХЛ не отправятся в Китай. Отдельным спортсменам не разрешат поехать на Олимпийские игры.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Хоккей,Видео,
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