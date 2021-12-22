«Трудно представить, что это не конец олимпийских моментов для Кросби и Овечкина. Ближе всего к олимпийской медали Овечкин подобрался в 2006-м, когда Россия всухую проиграла две последние встреч», — сказал Бернсайд.

Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в НХЛ. Решение должно быть принято и объявлено 22 декабря на голосовании Лиги и профсоюза хоккеистов. Отмечается, что если большинство игроков проголосует за то, чтобы не участвовать в Олимпиаде, то хоккеисты НХЛ не отправятся в Китай. Отдельным спортсменам не разрешат поехать на Олимпийские игры.