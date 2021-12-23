МОК отреагировал на отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх

"МОК сожалеет, что пандемия настолько сильно повлияла на расписание игр НХЛ, и что лига не сможет отпустить игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мы знаем, что, пропустив Игры в Пхенчхане в 2018 году, игроки очень хотели принять участие в Играх в Пекине, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Мы, естественно, разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами", — говорится в сообщении.