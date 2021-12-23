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3 часа назад

МОК отреагировал на отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) сожалеет, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не отпустит своих игроков на предстоящую Олимпиаду в Пекин. Об этом сообщает официальный сайт организации.

"МОК сожалеет, что пандемия настолько сильно повлияла на расписание игр НХЛ, и что лига не сможет отпустить игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мы знаем, что, пропустив Игры в Пхенчхане в 2018 году, игроки очень хотели принять участие в Играх в Пекине, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Мы, естественно, разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами", — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 декабря НХЛ официально отказалась от участия в Олимпиаде—2022. Для Овечкина и других российских игроков заокеанской лиги это будут уже вторые Олимпийские игры, которые им придется пропустить. Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице. Ранее сообщалось, что почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов назвал причиной отказа НХЛ пускать своих игроков на Олимпиаду не коронавирус, а приказ Вашингтона.

Хоккей,Виталий Смирнов,
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