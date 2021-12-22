НХЛ запретила игрокам участвовать в Олимпиаде в Пекине

Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в Зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с COVID (50 игр уже были отложены к 23 декабря), участие в Олимпийских играх игроков НХЛ невозможно», - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттман.