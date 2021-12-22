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1 час назад

НХЛ запретила игрокам участвовать в Олимпиаде в Пекине

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекин. Соответствующее объявление размещено на сайте лиги.

НХЛ запретила игрокам участвовать в Олимпиаде в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководство НХЛ объяснило свое решение тем, что из-за коронавируса расписание игр лиги было существенно нарушено, и более 50 матчей регулярного чемпионата пришлось отложить.

«Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире «лучших из лучших».

Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в Зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с COVID (50 игр уже были отложены к 23 декабря), участие в Олимпийских играх игроков НХЛ невозможно», - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттман.

По его словам, главной целью лиги является проведение регулярного чемпионата НХЛ и Кубка Стэнли в установленные сроки, поэтому даты, в которые состоятся Олимпийские игры, будут использованы для отложенных матчей НХЛ.

Третьяк высказался об отказе игроков НХЛ от Олимпиады

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым городом, принявшим как летнюю, так и зимнюю Олимпиады.

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