Стали известны капитан и ассистенты сборной Швеции на МЧМ-2022

Стал известен капитан молодёжной сборной Швеции и его помощники на молодёжном чемпионате мира – 2022, сообщает официальный «Твиттер» сборной Швеции.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Капитаном команды стал Эмиль Андре, выступающий за «ХВ-71», помощники – Саймон Эдвинссон и Александр Хольц.

Полный состав команды.

Голкиперы: Калле Кланг, Йеспер Викман, Йеспер Валльстедт;

Защитники: Эмиль Андре, Симон Эдвинссон, Манс Форсфалль, Хельге Гранс, Лео Лёф, Йоэль Нюстрём, Антон Ольссон, Виктор Шёхольм;

Нападающие: Вильям Эклунд, Эллиотт Экмарк, Даниэль Льюнгман, Фабиан Люселль, Оскар Магнуссон, Теодор Нидербах, Зион Нюбек, Оскар Олауссон, Исак Росен, Альберт Шёберг, Аке Эккестад, Элиас Стенман, Даниэль Торгерссон. Среди прочих в состав сборной Швеции вошёл 19-летний нападающий Эклунд, в нынешнем сезоне успевший дебютировать в НХЛ. В девяти матчах за «Сан-Хосе» шведский форвард отметился четырьмя результативными передачами, после чего американский клуб отправил игрока в «Юргорден» на правах аренды.