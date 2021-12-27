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50 минут назад

Сборная России по хоккею уступила Швеции после первого периода в матче МЧМ

Сборная России по хоккею уступила команде Швеции после первого периода в матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) в Ред-Дире, Канада. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная России по хоккею уступила Швеции в матче МЧМ
Фото: fhr.rufhr.ru

Сейчас счет 1:0 в пользу шведов, в составе которых отличился Оскар Олауссон на 6-ой минуте.

24 декабря молодежка проиграла команде Канады в контрольном матче в Эдмонтоне со счетом 6:4 (0:4, 3:1, 1:1). Среди россиян отметились Никита Чибриков (23-я минута), Матвей Мичков (31-я, 60-я) и Александр Пашин (38-я). В составе канадской сборной шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (7-я, 37-я), Ридли Грейг (8-я), Кент Джонсон (13-я), Лукас Кормье (17-я) и Коннор Бедард (50-я).

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир. Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Из пяти команд четыре выйдут в плей-офф.
Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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