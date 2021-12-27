Сборная России по хоккею уступила Швеции в матче МЧМ

Сборная России по хоккею уступила команде Швеции после первого периода в матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) в Ред-Дире, Канада. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Сейчас счет 1:0 в пользу шведов, в составе которых отличился Оскар Олауссон на 6-ой минуте.

24 декабря молодежка проиграла команде Канады в контрольном матче в Эдмонтоне со счетом 6:4 (0:4, 3:1, 1:1). Среди россиян отметились Никита Чибриков (23-я минута), Матвей Мичков (31-я, 60-я) и Александр Пашин (38-я). В составе канадской сборной шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (7-я, 37-я), Ридли Грейг (8-я), Кент Джонсон (13-я), Лукас Кормье (17-я) и Коннор Бедард (50-я).