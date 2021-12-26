Россия - Швеция: битва характеров

27 декабря в матче МЧМ-2022 встретятся сборные России и Швеции. Времени на раскачку нет, нашей команде предстоит сыграть против одного из главных конкурентов на турнире. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании Фонбет.

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Россия - Швеция: прогноз и ставки на матч МЧМ-2022 27 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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27 декабря в канадском Ред-Дире в матче группового этапа МЧМ-2022 сыграют команды России и Швеции. Видеотрансляцию матча онлайн покажет Первый канал. Прямой эфир встречи начнется в 00:30 мск.

Букмекерская компания Фонбет считает шансы практически равными. Поставить на Россию можно с коэффициентом 2.35, это примерно 40% вероятности. Шансы шведов аналитики оценили коэффициентом 2.50 (38%), а на ничью можно сделать ставку за 4.40 (22%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.67, а обратный исход идет с коэффициентом 2.20. Сделать ставку на этот матч можно в БК Фонбет.

Россия - Швеция: какие делать ставки на игру МЧМ-2022 27 декабря

Молодежный чемпионат мира в этом году должен был пройти в шведском Гетеборге, но из-за пандемии коронавируса второй год подряд он пройдет в Эдмонтоне. А точнее, в Эдмонтоне и небольшом соседнем городе Ред-Дир. Именно здесь свои матчи группового этапа сыграет сборная России.

Россию и Швецию на этом турнире относят к числу темных лошадок. Фавориты - Канада и США. Первые собрали классный состав и намерены взять реванш за поражение в финале год назад. Вторые же действующие чемпионы, пусть состав сейчас и побледнее.

Что можно сказать о сборной России? Да, в этой сборной нет ярчайших звезд (хотя Матвей Мичков вполне подходит под это определение, но ему всего 17), но состав довольно интересный. Этот чемпионат - момент истины для Ярослава Аскарова. Голкипер едет на свой третий МЧМ, но пока так и не показал себя во всей красе. Оборона приличная, но без звезд. В нападении интересно посмотреть на связку юниоров Мичков - Свечков, да и Василий Пономарев обращает на себя внимание. В общем, до полуфинала эта команда должна доходить, а там пойдут игры характера. В плюс нашей сборной стоит записать удачные товарищеские матчи в ноябре: обыграли финнов, чехов и шведов. В минус тренерская чехарда: о том, что командой будет руководить Сергей Зубов, хоккеисты узнали окончательно меньше месяца назад.

Что можно сказать о сборной Швеции? Эта страна традиционно здорово выглядит на молодежных чемпионатах мира. Сейчас в ее составе выделяется Вильям Эклунд, который уже успел дебютировать в НХЛ за "Сан-Хосе".

Первый матч - это всегда сумбур и битва характеров. Обе команды понимают: чтобы избежать сильного соперника в четверьфинале, нужно занимать одно из двух первых мест в группе. Поэтому много шайб ждать не стоит, хоть молодежный хоккей и склоняет к обратному. Поставить на ТМ 5.5 шайбы в матче в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.20.

Кажется, наша команда научилась играть со шведами. 3 последние личные встречи остались за нашей сборной. Есть все шансы на то,что и в этот раз команда Зубова сможет победить. Предлагаем подстраховаться и сыграть победу в матче. Поставить на то, что Россия победит с учетом возможных овертайма и буллитов, в БК «Фонбет» можно за 1.85.