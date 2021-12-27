«Никогда такого не видел»: канадский хоккеист о жизни в Москве

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Даррен Диц рассказал о жизни в Москве. 28-летний канадец заявил, что его шокировали московские пробки.

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"Я такого не видел в жизни, но буду привыкать. Я только что приехал в квартиру в Москве, это здорово", — передает слова спортсмена РИА "Новости".

Также хоккеист добавил, что партнеры по команде помогают ему адаптироваться, поэтому он может чувствовать себя комфортно и показывать свою игру. Напомним, 17 декабря Диц перешел в армейский клуб из казахстанского "Барыса".

За пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защитник набрал 174 (67+107) очка в 269 играх. Игрок родился в Канаде, однако получил гражданство Казахстана в 2019 году ради выступления в национальной команде.

Ранее сообщалось, что перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между финским "Йокеритом" и минским "Динамо" вместо гимна Белоруссии прозвучал гимн Республики Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии.