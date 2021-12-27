«Это волнует нас». Реакция России на первое поражение

Наставник сборной России проанализировал причины неудачи и объяснил замену Аскарова на Гуськова, а Мичков рассказал о своих необычных голах.

Фото: IIHF.COM IIHF.COM

Сборная России взяла откровенно неудачный старт на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года. В стартовом матче команда Сергея Зубова проиграла сборной Швеции (3:6). В составе российской команды дублем отметился Матвей Мичков, а первую шайбу нашей команды на турнире забросил Фёдор Свечков. После завершения матча наставники обеих сборных, а также лучшие игроки встречи подвели её итоги.

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«На льду находятся две команды. Сегодня мы сделали на несколько ошибок больше»

Главный тренер сборной России Сергей Зубов рассказал о ключевых моментах, которые привели к нашему поражению, а также объяснил замену Ярослава Аскарова на Егора Гуськова, произведённую во втором перерыве.

«Хорошая игра, мы сделали на несколько ошибок больше, это отразилось на счёте. Нужно подтянуть дисциплину, играли «три на пять» и поплатились за это. Почему так много удалений? Ребята волнуются, для многих это первый турнир на таком уровне. Пытаемся их успокаивать, но эмоции берут своё. Обидно, что оставались втроём. Такие удаления должны быть исключены. Это донесём до ребят. Второе звено сегодня отличилось, у четвёртого были моменты. Но первое звено и есть первое звено, там собраны топовые ребята, сейчас они приносят нам голы. Будем спрашивать не только с нападающих, сегодня у защитников были моменты, где можно атаковать, а мы ищем ненужные передачи. Должна быть командная нацеленность на ворота.

Что с Аскаровым? Третий гол нужно ещё раз рассмотреть, не было шанса всё проанализировать. Будем решать, разговаривать, работать. Это волнует нас, но завтра следующая игра. Мы должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми. Тяжело ответить. Завтра примем решение, кто будет вратарём на следующий матч. Почему поменяли в перерыве, а не сразу? Решение было принято, сейчас нет смысла его обсуждать. У нас есть завтрашняя игра.

Будем ли рекомендовать Мичкова на Олимпиаду? Давайте сыграем турнир, а потом будем решать. Сейчас наша цель – успешно выступить на этом турнире. Матвей производит наилучшее впечатление. Несколько раз говорил – у него есть отличный бросок, он умеет его прятать, есть голевое чутьё. Очень талантливый парень.

Мало осмысленных атак? На льду находится две команды. Сегодня была вязкая игра. Шведы умеют выстраивать оборону, они этим славятся. Всё сводится к позиционным атакам. Мы достаточно много времени в атаке провели во втором периоде, создали немало голевых моментов», — прокомментировал неудачу главный тренер сборной России.

«Красивые голы забить не получалось. К следующим играм нужно относиться серьёзнее»

17-летний нападающий молодёжной сборной России Матвей Мичков прокомментировал результат дебютного матча национальной команды на молодёжном чемпионате мира – 2022.

«Сегодня неудачно сложилась игра для нас. К сожалению, проиграли, будем делать выводы, к следующим матчам нужно посерьёзнее относиться и кровь из носу выигрывать их. Хорошо, что засчитали мой первый гол. После него команда эмоционально завелась, совсем немного не хватило, чтоб

Когда судьи совещались, я не думал, засчитают мой первый гол или нет. Что там произошло? Так получилось, что обыграл защитника и полез на ворота, потому что красивые голы не получалось забить сегодня. Хорошо, что засчитали. Вторая шайба? Мне пришла шайба за лицевой линией, я попробовал загрузить на пятак. Хорошо, что так получилось забить», — сказал Мичков.

«Непростительно дважды играть «три на пять» на таком уровне»

Нападающий молодёжной сборной России Фёдор Свечков назвал большое количество удалений главной причиной неудачного завершения матча.

«Игра не получилась из-за наших ошибок в дисциплине. Непростительно дважды играть «три на пять» на таком уровне. Игра давалась тяжелее при счете 1:4. По игре в качестве центрального против шведов ничего не могу сказать, так как не играл на позиции центрального в этом матче», — сказал Свечков.

«У России очень хорошая команда, которая создала много моментов»

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал победу в матче с командой России, рассказав о позитивных чертах в игре его команды, а также объяснил причины отсутствия в заявке на матч одного из лидеров младших «Тре крунур» Фабиана Люселля.

«Мы хорошо начали, быстро реализовали первое большинство. Во втором периоде в большинстве мы слишком усложняли, пытались форсировать события. Мы говорили о том, что надо гонять шайбу и брать то, что нам дают. Мы немного небрежно стали обращаться с шайбой.

Понравилась наша агрессивность. Мы забили шесть голов – не думаю, что мы будем столько забивать в каждом матче. Самое главное – играть хорошо в обороне, играть упорно. Думаю, мы не уступали России в скорости, сохраняли спокойствие в обороне, а у России – очень хорошая команда, которая создавала много моментов. Мы продолжали бороться, и это должно быть нашей отличительной чертой, если мы хотим выиграть МЧМ.

Фабби был недоступен для участия в матче. Он не мог сыграть сегодня и не сыграет завтра. Мы надеемся, что скоро он вернётся в строй, но это точно не произойдёт в завтрашнем матче. Надеемся, что он сыграет на этой неделе. Что с ним случилось? Это не травма и не болезнь. Он плохо себя чувствовал. Тест на коронавирус дал отрицательный результат, но есть другие вещи», — сказал Монтен на пресс-конференции.

«Мы играли хорошо, друг за друга, вышли на матч с хорошим настроем. Конечно, в любом матче есть взлёты и падения, но мы сильно сыграли и в обороне, и в атаке. Большинство сегодня было очень хорошее», — добавил к сказанному своим тренером шведский защитник Симон Эдвинссон, ставший в этом матче автором гола при игре в меньшинстве.