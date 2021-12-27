«Будем спрашивать с ребят»: что говорили после поражения молодежки

«Доволен ли игрой остальных звеньев, кроме первого? Второе звено сегодня отличилось, у четвертого были моменты. Но первое звено – это первое звено. Там собраны лучшие – и они сегодня принесли нам голы, — поделился впечатлениями от итогов матча главный тренер сборной России Сергей Зубов.



— Мы будем спрашивать с ребят, Будем спрашивать не только с нападающих, но и с защитников, у которых сегодня были моменты, когда они искали ненужные передачи, должна быть командная нацеленность на ворота.



Буду ли рекомендовать Мичкова на Олимпиаду? Давайте пока сыграем этот турнир, сейчас все мысли только о нем. Но Матвей производит очень хорошее впечатление. В чем его феномен? Я уже несколько раз говорил: у него есть голевое чутье, отличный бросок – и он умеет прятать его».