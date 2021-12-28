Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
3 часа назад

Ларионов назвал тяжелым матч сборной России против Швейцарии на МЧМ-2022

Экс-тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу команды над Швейцарией (4:2) в рамках группового этапа МЧМ-2022 в Канаде.

Ларионов назвал тяжелым матч против Швейцарии
Фото: ТАССТАСС

«Игра вышла действительно тяжелая, но Россия одержала закономерную победу. Радует, что три заброшенных шайбы из четырех на счету хоккеистов, которые не отличились в игре со шведами. Это показывает уровень нашего нападения, каждый может забросить. Времени на отдых особо нет: уже послезавтра игра со Словакией, потом с США. Это будут ключевые для команды игры на групповом этапе», — приводит слова Ларионова «РБК Спорт».

Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.

Хоккей,Игорь Ларионов,СБОРНАЯ РОССИИ,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители