Ларионов назвал тяжелым матч против Швейцарии

«Игра вышла действительно тяжелая, но Россия одержала закономерную победу. Радует, что три заброшенных шайбы из четырех на счету хоккеистов, которые не отличились в игре со шведами. Это показывает уровень нашего нападения, каждый может забросить. Времени на отдых особо нет: уже послезавтра игра со Словакией, потом с США. Это будут ключевые для команды игры на групповом этапе», — приводит слова Ларионова «РБК Спорт».