Фетисов оценил игру сборной России со Швейцарией

«Дисциплина в игре со Швейцарией была другой, в отличие от матча со шведами. Забивать стали разные звенья — хороший факт перед главными играми. С надеждой смотрим на следующую игру. По такой игре сложно судить о вратарской позиции, но Гуськов выручал, когда надо. Вопрос перед тренерским штабом: кого ставить на следующую игру. Надеюсь, оба вратаря получили опыт, теперь слово за тренерским составом», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.