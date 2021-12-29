Сборная России может вылететь с МЧМ-2022 из-за "технаря" США

Стало известно, при каком раскладе сборная России по хоккею может вылететь с молодежного чемпионата мира - 2022 из-за технического поражения команды США. Напомним, 29 декабря должна была состояться встреча Швейцария – США в рамках МЧМ-2022, однако американская сборная не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса в команде и ей было засчитано техническое поражение. В связи с этим изменились результаты в турнирной таблице группы В. На данный момент положение команд выглядит следующим образом: Швеция — 6 очков (2 матча), разница по голам — 9:3 Россия — 3 (2), 7:8 Швейцария — 3 (2), 3:4 США — 3 (2), 3:3 Словакия — 0 (2), 2:6. Впереди еще три игровых дня. 30 декабря россияне померятся силами со сборной Словакии, а США — со Швецией. 31 декабря словаки сыграют со Швейцарией, а в новогоднюю ночь американские хоккеисты сразятся с Россией, тогда как Швейцария проведет свой матч со шведами. Техническое поражение американцев не сулит подопечным Сергея Зубова ничего хорошего. Если национальная команда проиграет сборной Словакии в основное время, а Швейцария наберет очки в своем матче с ними, то россиянам ни в коем случае нельзя будет проигрывать США — иначе это однозначный вылет с турнира. До того, как США присудили техническое поражение, место сборной России в плей-офф было почти обеспечено. Напомним, в ночь на 28 декабря Швейцария уступила сборной России со счетом 2:4. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились: Данила Юров, Павел Тютнев, Дмитрий Злодеев и Матвей Мичков. За швейцарцев забили: Аттилио Бьяска и Фабиан Ритцманн. Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря 2021 года. Финальный матч состоится 5 января 2022 года. Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Ранее издание Daily Faceoff рассказало о состоянии игроков молодежной сборной США, в составе которой были выявлены два случая заражения коронавирусом.