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5 часов назад

Чехии засчитали техническое поражение в матче с Финляндией на МЧМ-2022. Команда ушла на карантин

Сборная Чехии получила техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира-2022 против команды Финляндии, информирует сайт ИИХФ.

Чехия получила техническое поражение против Финляндии на МЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что победа Финляндии зафиксирована со счетом 1:0. Таков пункт в регламенте Международной федерации хоккея.

Это связано с тем, что один хоккеист чешской команды сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего игра не может быть проведена.

Сборная Чехии отправлена на карантин.

В ближайшее время будет определено, сможет ли команда провести следующий матч на турнире против Австрии.

Напомним, ранее США также засчитали поражение. Команда ушла на карантин из-за ковида.

Хоккей,
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