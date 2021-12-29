Канадский хоккеист побил рекорд Гретцки на МЧМ

Нападающий сборной Канады Коннор Бедард оформил покер в матче против Австрии на молодежном чемпионате мира (МЧМ). Таким образом 16-летний канадец стал самым молодым игроком в истории МЧМ, кому удавалось забросить сразу четыре шайбы по ходу одного матча. Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Гретцки.

Встреча между Канадой и Австрией прошла 29 декабря в Эдмонтоне и завершилась победой североамериканцев со счетом 11:2. Помимо Бедарда дублем в составе хозяев отметился Мэйсон Мактавиш.

Также Бедард вышел на второе место в истории МЧМ по голам игроков, не старше 17 лет. Рекорд в этой категории также принадлежит Гретцки, на счету которого восемь шайб.

МЧМ стартовал 26 декабря в Канаде. Сборная России является участником группы В, где ее соперниками являются США, Швеция, Словакия и Швейцария.

Следующий матч подопечные Сергея Зубова проведут 30 декабря против Словакии.

Последний раз россияне становились чемпионами МЧМ в 2011 году. Тогда сборную России возглавлял Валерий Брагин.

В прошлом году молодежная команда России заняла четвертое место, уступив в матче за третье место Финляндии.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Матвей Мичков потерял лидерство в снайперской гонке на МЧМ-2022.