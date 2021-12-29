КХЛ перенесла Неделю звезд хоккея на 2023 год

Неделя звезд хоккея, запланированная с 8 по 16 января в Челябинске, переносится на следующий год, сообщается на официальном сайте КХЛ.
«Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг», — говорится в сообщении.
В КХЛ добавили, что сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине, считают в лиге.
Этот вопрос КХЛ обсудила с губернатором Челябинской области, было принято решение о переносе мероприятия.