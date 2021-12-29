КХЛ перенесла Неделю звезд хоккея на 2023 год

«Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг», — говорится в сообщении.