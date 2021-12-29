Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о присуждении технического поражения сборной США в матче со Швейцарией в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира — 2022 из-за заражения коронавирусом двух американских хоккеистов.

«Нужно продолжать проводить чемпионат мира в любом случае. Как это вообще могло произойти, что через пару дней после начала турнира появляются зараженные? Как за ними тогда смотрят? Они же там тесты сдают ежедневно.



Ощущение, что там и не проводится никакой досмотр на коронавирус. В связи с этой пандемией все равно надо проводить такие турниры уровня чемпионата мира, независимо от того, взрослый или молодежный. Мне кажется, что тут замешана политика», – приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

Стало известно, при каком раскладе сборная России по хоккею может вылететь с молодежного чемпионата мира — 2022 из-за технического поражения команды США.

Напомним, 29 декабря должна была состояться встреча Швейцария – США в рамках МЧМ-2022, однако американская сборная не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса в команде и ей было засчитано техническое поражение.

В связи с этим изменились результаты в турнирной таблице группы В.

На данный момент положение команд выглядит следующим образом:

Швеция — 6 очков (2 матча), разница по голам — 9:3

Россия — 3 (2), 7:8

Швейцария — 3 (2), 3:4

США — 3 (2), 3:3

Словакия — 0 (2), 2:6.

Впереди еще три игровых дня. 30 декабря россияне померятся силами со сборной Словакии, а США — со Швецией. 31 декабря словаки сыграют со Швейцарией, а в новогоднюю ночь американские хоккеисты сразятся с Россией, тогда как Швейцария проведет свой матч со шведами.

Техническое поражение американцев не сулит подопечным Сергея Зубова ничего хорошего. Если национальная команда проиграет сборной Словакии в основное время, а Швейцария наберет очки в своем матче с ними, то россиянам ни в коем случае нельзя будет проигрывать США — иначе это однозначный вылет с турнира.

До того, как США присудили техническое поражение, место сборной России в плей-офф было почти обеспечено.

Напомним, в ночь на 28 декабря Швейцария уступила сборной России со счетом 2:4.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились: Данила Юров, Павел Тютнев, Дмитрий Злодеев и Матвей Мичков. За швейцарцев забили: Аттилио Бьяска и Фабиан Ритцманн.

Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря 2021 года. Финальный матч состоится 5 января 2022 года. Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Сборная США сделала заявление по поводу присуждения команде технического поражения в матче со Швейцарией на МЧМ-2022.

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«Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем всё, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодёжном чемпионате мира — 2022», — приводит слова генерального менеджера Джона Ванбисбрука официальная страница сборной США в «Твиттере».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира между командами США и Швейцарии.

«Откуда я знаю, какая там обстановка. В Канаде уже, наверное все проговорено. Обидно, конечно. Рано закрываются из-за ковида. Надеюсь, они найдут правильное решение. Как перенести? Это же не просто ящик, чтобы его взять и перенести с места на место. Не знаю», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на вспышку коронавируса в стане США на молодежном чемпионате мира (МЧМ).

«Сомневаюсь, что чемпионат мира может быть остановлен. Нет смысла всем поднимать руки вверх после единичных случаев заболеваний. Я предполагаю, что американцы выйдут на следующую игру. Ничего страшного у них не произошло. Некоторым командам приходилось играть и в три пятерки, да даже и в две выходили. Это все-таки хоккей, а не фигурное катание, тут люди умеют терпеть и держать удар. Думаю, что сборная США справится со всеми своими проблемами», — передает слова Плющева «Спорт-Экспресс».

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хейкки Хиетанен прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче со Швейцарией на молодежном чемпионате мира — 2022 из-за коронавируса у двух игроков.

«Сделано все для того, чтобы чемпионат мира был сыгран до конца. Нет смысла спекулировать о таких вещах, как его отмена. Мы делаем все для здоровья и безопасности хоккеистов», — цитирует Хиетанена Iltalehti.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский отреагировал на информацию о том, что сборной США присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира по хоккею против Швейцарии из-за коронавируса в команде, передает «Спорт-Экспресс».

«Я выступаю за то, чтобы играли. Но здесь решат врачи, которые контролируют всю ситуацию. Будет обидно, если турнир отложат и приостановят. Перед матчем между Россией и США будут сдаваться тесты», — сказал Каменский.

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился мыслями по поводу возможной отмены встречи с США.

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«Сейчас мы нацелены на матч, спекулировать нет смысла. Тренируемся как обычно и ждём чётких сообщений.



Мы стараемся не терять концентрацию в отношении своих планов. У нас будет тот же распорядок, который мы установили ранее. Вчера у нас был день отдыха, и мы пытались не думать о матче. Сегодня будем готовиться к США, а затем проведём матч со Словакией. Будем усердно готовиться к встречам», — приводит слова Монтена Expressen.

Североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» прокомментировал присуждение технического поражения сборной США в матче МЧМ-2022 со Швейцарией из-за коронавируса у двух игроков.

«Невозможно, что происходит? Обязательный карантин из-за положительного результата теста двух игроков?» — говорится в сообщении.

Бывший хоккеист НХЛ Карло Колайаково ответил на этот твит журналиста.