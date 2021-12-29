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3 часа назад

Путин и Лукашенко разгромили оппонентов со счетом 18:7 в хоккейном матче

Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лед, чтобы сыграть в одной хоккейной команде. Товарищеский матч состоялся в Стрельне, передает телеканал «МИР 24».

Путин и Лукашенко разгромили оппонентов со счетом 18:7 в хоккейном матче
Фото: Мир24Мир24

Лидеры Беларуси и России были в команде «белых», она одолела «красных» со счетом 18:7. Главы государств отличились забитыми шайбами. Семь – на счету российского лидера, две – принадлежат белорусскому. Путин открыл счет на третьей минуте первого периода, он традиционно играл под номером 11, а Лукашенко под номером 1.

Вместе с президентами в состав команд вошли звезды советского и российского хоккея: Валерий Каменский, Александр Якушев и Алексей Касатонов. Перед матчем всем троим вручили государственные награды за вклад в развитие и популяризацию спорта.

А до этого Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Константиновском дворце. По итогам переговоров главы государств договорились о кооперации в авиастроении, а также заявили о планах в феврале – марте провести российско-белорусские учения на территории Беларуси.

Хоккей,Валерий Каменский,Александр Якушев,Алексей Касатонов,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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