Путин и Лукашенко разгромили оппонентов со счетом 18:7 в хоккейном матче

Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лед, чтобы сыграть в одной хоккейной команде. Товарищеский матч состоялся в Стрельне, передает телеканал «МИР 24».

Фото: Мир24 Мир24

Лидеры Беларуси и России были в команде «белых», она одолела «красных» со счетом 18:7. Главы государств отличились забитыми шайбами. Семь – на счету российского лидера, две – принадлежат белорусскому. Путин открыл счет на третьей минуте первого периода, он традиционно играл под номером 11, а Лукашенко под номером 1.

Вместе с президентами в состав команд вошли звезды советского и российского хоккея: Валерий Каменский, Александр Якушев и Алексей Касатонов. Перед матчем всем троим вручили государственные награды за вклад в развитие и популяризацию спорта.