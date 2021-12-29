Путин забил семь шайб в товарищеском матче с участием Лукашенко

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче в ледовом дворце спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Встреча завершилась со счетом 18:7 в пользу команды лидера.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Совместно с Путиным в одной команде также играл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Первый по итогам матча забил семь шайб, а второй — две.

На льду также оказались генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и глава Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. Участниками встречи стали и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, а также сын белорусского лидера Николай Лукашенко.

17 сентября сообщалось, что Тюмень и Москва открывают новый сезон Ночной хоккейной лиги. Первыми вышли на лед «ночные» хоккеисты Тюменской области, а уже на следующий день стартовали матчи в Москве.