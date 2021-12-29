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3 часа назад

Команда Путина и Лукашенко победила в хоккейном товарищеском матче

Команда президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко одержала победу в товарищеском матче по хоккею.

Команда Путина и Лукашенко победила в товарищеском матче
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Встреча завершилась со счётом 18:7.

Путин забросил семь шайб, а Лукашенко отметился двумя голами. В матче также принял участие сын президента Белоруссии Николай, на счету которого четыре результативных броска.

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Кроме того, на лёд выходили депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, менеджер сборной России Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.

Хоккей,Алексей Касатонов,Вячеслав Фетисов,Илья Ковальчук,Александр Лукашенко,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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