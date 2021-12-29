Команда Путина и Лукашенко победила в товарищеском матче

Команда президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко одержала победу в товарищеском матче по хоккею.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Встреча завершилась со счётом 18:7.

Путин забросил семь шайб, а Лукашенко отметился двумя голами. В матче также принял участие сын президента Белоруссии Николай, на счету которого четыре результативных броска.