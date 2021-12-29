Молодежной сборной России присудили поражение в игре ЧМ

Матч сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменен из-за случая заражения коронавирусом в российской команде. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Матч Словакия - Россия должен был пройти 30 декабря. Ранее на турнире были отменены встречи США - Швейцария и Чехия - Финляндия.

"Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1, в российской команде выявлен один случай заражения коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Сборные России и Словакии выступают в группе В вместе с командами Швеции, США и Швейцарии. В первом матче на турнире россияне проиграли шведам (3:6), во втором обыграли швейцарцев (4:2). В заключительном матче группового этапа россияне 1 января должны сыграть с американцами.