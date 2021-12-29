Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
3 часа назад

Молодежной сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче со словаками

Матч сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменен из-за случая заражения коронавирусом в российской команде. Об этом ТАСС сообщил источник.

Молодежной сборной России присудили поражение в игре ЧМ
Фото:  официальный сайт IIHF официальный сайт IIHF

Матч Словакия - Россия должен был пройти 30 декабря. Ранее на турнире были отменены встречи США - Швейцария и Чехия - Финляндия.

"Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1, в российской команде выявлен один случай заражения коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Сборные России и Словакии выступают в группе В вместе с командами Швеции, США и Швейцарии. В первом матче на турнире россияне проиграли шведам (3:6), во втором обыграли швейцарцев (4:2). В заключительном матче группового этапа россияне 1 января должны сыграть с американцами.

Сборная России может вылететь с МЧМ из-за скандала с США

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
94
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители