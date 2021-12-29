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2 часа назад

Фетисов ответил на вопрос, нужно ли отменять МЧМ из-за коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, нужно ли отменять молодёжный чемпионат мира 2022 года из-за коронавируса.

Чемпион по хоккею отреагировал на поражение России на МЧМ
Фото: TwitterTwitter

«Что касается отмены МЧМ, даже не знаю. На мой взгляд, спортивная составляющая уже не является главной. С команды снимают очки, хотя она даже не выходила на лёд из-за болезни. Всё это странно. Надеюсь, организаторы придут к какому-то решению», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что сборной России присудили техническое поражение в матче со Словакией из-за положительного теста на коронавирус. Была информация, что его сдал нападающий Матвей Мичков, на счету которого три заброшенные шайбы в двух матчах.

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Хоккей,Павел Левкович,Вячеслав Фетисов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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