Чемпион по хоккею отреагировал на поражение России на МЧМ

«Что касается отмены МЧМ, даже не знаю. На мой взгляд, спортивная составляющая уже не является главной. С команды снимают очки, хотя она даже не выходила на лёд из-за болезни. Всё это странно. Надеюсь, организаторы придут к какому-то решению», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.