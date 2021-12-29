Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022 отменили

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отменить дальнейшее проведение молодёжного чемпионата мира в Канаде.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, что 29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения случая заболевания коронавируса в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

Прежде на турнире по такой же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).