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3 часа назад

Знарок об отмене МЧМ: «Очень обидно, наша сборная была в полном порядке»

Тренер сборной России Олег Знарок сожалеет, что молодежный чемпионат мира отменен, так как российская команда была в полном порядке. Турнир был прерван из-за коронавируса.

Знарок отреагировал на отмену МЧМ-2022 по хоккею
Фото: ТАССТАСС

«Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Мы готовились к турниру, мы были в полном порядке, были заряжены на победу. Но получилось так, как получилось. Организаторы решили завершить турнир досрочно. Не знаю, что сейчас будем делать. Нам пока никто ничего не говорит», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Знарка.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).

Хоккей,Олег Знарок,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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