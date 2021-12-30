Знарок отреагировал на отмену МЧМ-2022 по хоккею

«Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Мы готовились к турниру, мы были в полном порядке, были заряжены на победу. Но получилось так, как получилось. Организаторы решили завершить турнир досрочно. Не знаю, что сейчас будем делать. Нам пока никто ничего не говорит», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Знарка.