Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022 отменили

Совет Международной федерации хоккея отменил молодежный чемпионат мира, который проходил в Канаде, сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на официальный IIHF.

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Причиной называется эпидемия COVID-19. Несколько федераций хоккея, чьи сборные играли в Канаде, потребовали принять такое решение от IIHF, поскольку турнир начал противоречить спортивным принципам из-за отмены трех матчей. В результате этого сборным США, Чехии и России были засчитаны технические поражения, так как ряд спортсменов сдали положительные тесты на коронавирус.

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В частности, такой результат выявили у 16-летнего нападающего сборной РФ Матвея Мичкова. Он на дебютном для себя молодежном чемпионате мира забил три гола в двух матчах турнира.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею должны рассмотреть вариант с отменой турнира.

«Одно дело допинг, когда команде, согласно антидопинговым правилам, выносят санкции при провальных тестах минимум у трех игроков, другое – наказывать спортсменов из-за проблем со здоровьем. Тяжелая история», – сказал Фетисов.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, отмена чемпионата мира — «это ужасная новость не только для нашей сборной, но и для федерации хоккея».

«Сейчас нужно сделать максимум возможного для того, чтобы вернуть наших ребят в Россию и оказать им лучшую медицинскую помощь. Мне кажется, что чемпионат мира нужно было приостанавливать еще после первого случая заболевания», — сказал парламентарий.

По его словам, все российские хоккеисты уезжали на чемпионат здоровыми, а потому «с большой долей вероятности они заразились уже там». Как отметил депутат, организаторы не смогли обеспечить безопасность должным образом.