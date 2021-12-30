Создать все условия для появления положительных тестов и при этом принять жесточайшие ковид-протоколы — гениально!

МЧМ-2022 по хоккею отменён — официально. Беспрецедентный случай в истории, и легко понять, кто виноват в ситуации. Это вовсе не новый штамм коронавируса «омикрон», а организаторы турнира в Эдмонтоне и Ред-Дире, умудрившиеся вляпаться в позорную историю: отменить из-за распространения заболевания соревнование, на котором не было ни единого реально заболевшего.

Нет, само решение отменить турнир, конечно, в итоге выглядит здравым. Спортивный принцип турнира был поруган и унижен после трёх технических поражений подряд, и тут уже ничего не оставалось, кроме как остановить этот цирк. Но кто его устроил? Ковид? Да бросьте! Ни один хоккеист, сдавший положительный тест, не испытывал ни малейших симптомов. Однако бездушный регламент растоптал здравый смысл: цепочка «положительный тест — общекомандный карантин — техническое поражение» ударила по трём сборным, и продолжать турнир после этого не было никакого резона.

Праздник болельщикам и молодым хоккеистам испортили те, кто принимал этот регламент. То есть организаторы турнира: ИИХФ и Федерация хоккея Канады — Hockey Canada. Такое ощущение, что эти две организации сделали всё, чтобы сорвать МЧМ. Ну вот чем обусловлено решение сажать на карантин всю команду в случае положительного теста у всего лишь одного хоккеиста? Почему нельзя было позаботиться о возможности изолировать «заражённого» и оставить в покое всю остальную команду, как это было сделано на прошлом МЧМ? Да в конце концов для чего нужно было вообще брать эти тесты каждый день, если ни у кого не было никаких симптомов? Оставили бы молодых пацанов в покое — они и так там по струнке ходили — и дали бы им просто играть в хоккей. Но нет!

Организаторы турнира установили очень жёсткие правила ковид-протоколов. А что они сделали, чтобы минимизировать вероятность появления положительных тестов? Может, устроили «пузырь» и позаботились об изоляции спортсменов? Ничего подобного, в Ред-Дире в одном отеле с хоккеистами жили посторонние люди, а в один из дней там даже прошла размашистая свадьба. Так о чём тут говорить? На канадском турнире были созданы идеальные условия для распространения цепкого вируса: отсутствие полной изоляции игроков + регулярные тестирования. Вероятность того, что кто-то подхватит ковид, была очень высока, и при этом, как мы увидели, даже один положительный тест вёл к срыву матча и, соответственно, к тотальному бардаку. Что это: саботаж турнира или обычная человеческая глупость? Даже не знаю, но один из членов совета ИИХФ абсолютно серьёзно говорил вот такие вещи.

Регламент турнира и убил этот турнир, и не нужно здесь кивать на тяжёлую ситуацию с коронавирусом. Разруха оказалась не в ковиде, а в головах, владельцы которых устанавливали правила соревнования. Отмена МЧМ-2022 — это грандиозный провал канадской федерации, осуществлявшей непосредственное руководство турниром. Жёсткие ковид-протоколы — это как раз условия хозяев, а отсутствие нормальных «пузырей» (в которых только и можно было эти протоколы соблюсти) — это, получается, канадские авось и халатность.

Отмена МЧМ-2022 — это грандиозный провал ИИХФ, которая опозорилась на первом же соревновании эпохи Люка Тардифа. Год назад, когда международной федерацией рулил Рене Фазель, МЧМ в том же месте прошёл без сучка и задоринки. Точнее, сложности с ковидом тоже возникали, но решались они абсолютно адекватно, логично и без какого-либо ущерба для спортивного принципа. Сейчас же ИИХФ попросту села в лужу, то ли слишком доверившись канадцам, то ли разделив с ними мнение о том, как и в каких условиях должен проходить турнир.

И сейчас странно слышать от президента ИИХФ, что МЧМ-2022 хотят переиграть летом и снова в Канаде. То есть никаких выводов относительно канадской организации сделано не было? Реально виновником срыва чемпионата признали один лишь коронавирус?

Да Канада после такого позора по-хорошему заслужила бан от ИИХФ на проведение каких-либо соревнований на своей территории в течении нескольких лет! Ужасный регламент — верхушка айсберга, но есть и другие аспекты: например, отвратительный показ матчей из Ред-Дира или отвратительный звук на пресс-конференциях после игр, проводимых в Zoom.

Канада, которая, как считалось раньше, обожает МЧМ и проводит шикарные турниры, уронила свою репутацию в грязь. И если идея переигровки доживёт до официальных обсуждений, новый МЧМ-2022 пускать туда нельзя. Какой смысл, если турнир всё равно начнётся заново? Его нужно отдать той стране, где уровень ковидобесия не достигает критического и не противоречит здравому смыслу. Это может быть Швеция, которая и стояла в очереди на МЧМ-2022, но уступила Канаде из-за пандемии. Это может быть Россия, где с организацией различных турниров в ковидную эпоху нет никаких проблем. Может, кто-то ещё, но точно не Канада, показавшая себя сейчас во всей красе.