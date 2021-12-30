Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

Федерация хоккея России прокомментировала отмену МЧМ-2022

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) и член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель прокомментировал отмену Молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, сообщает «Лента.ру».

Федерация хоккея России прокомментировала отмену МЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, решение было принято из-за ситуации с COVID-19 на чемпионате.

«То, что происходило на МЧМ — это настоящий кошмар. Ситуацию нужно было брать под контроль, возможно можно было ограничиться большим количеством ограничений на турнире, но федерация приняла такое решение, вполне вытекающее из данной ситуации, такие уж времена», — заявил Фазель.

Он отметил, что разочарован и расстроен за Федерацию хоккея Канады, так как были «огромные инвестиции», и теперь будут огромные потери.

Совет Международной федерации хоккея отменил молодежный чемпионат мира, который проходил в Канаде. Причиной называется эпидемия коронавируса. Несколько федераций хоккея, чьи сборные играли в Канаде, потребовали принять такое решение от IIHF, поскольку турнир начал противоречить спортивным принципам из-за отмены трех матчей. В результате этого сборным США, Чехии и России были засчитаны технические поражения, так как ряд спортсменов сдали положительные тесты на коронавирус.

Чемпионат мира среди молодежных сборных проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Матчи стартовали 26 декабря. Игры должны были продлиться до 5 января. Российская сборная выступала в группе «В» вместе со сборными США, Швеции, Словакии и Швейцарии. 30 декабря команда Сергея Зубова должна была провести встречу со Словакией.

Хоккей,Рене Фазель,Сергей Зубов,Lenta.ru,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители