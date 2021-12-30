Федерация хоккея России прокомментировала отмену МЧМ-2022

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) и член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель прокомментировал отмену Молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, сообщает «Лента.ру».

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По его словам, решение было принято из-за ситуации с COVID-19 на чемпионате.

«То, что происходило на МЧМ — это настоящий кошмар. Ситуацию нужно было брать под контроль, возможно можно было ограничиться большим количеством ограничений на турнире, но федерация приняла такое решение, вполне вытекающее из данной ситуации, такие уж времена», — заявил Фазель.

Он отметил, что разочарован и расстроен за Федерацию хоккея Канады, так как были «огромные инвестиции», и теперь будут огромные потери.

Совет Международной федерации хоккея отменил молодежный чемпионат мира, который проходил в Канаде. Причиной называется эпидемия коронавируса. Несколько федераций хоккея, чьи сборные играли в Канаде, потребовали принять такое решение от IIHF, поскольку турнир начал противоречить спортивным принципам из-за отмены трех матчей. В результате этого сборным США, Чехии и России были засчитаны технические поражения, так как ряд спортсменов сдали положительные тесты на коронавирус.