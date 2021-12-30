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1 час назад

Тарасенко признан первой звездой дня НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко назван главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Тарасенко признан первой звездой дня НХЛ
Фото: AP Photo/Jeff RobersonAP Photo/Jeff Roberson

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» россиянин забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами. «Сент-Луис» победил со счётом 4:2.

Второй звездой стал защитник «Вашингтон Кэпталз» Джон Карлсон, а тройку лучших замкнул нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк.

Ранее сообщалось, что Тарасенко напал на голкипера «Эдмонтона» после столкновения с ним в матче НХЛ.

Хоккей,Джон Карлсон,Владимир Тарасенко,
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