Тарасенко признан первой звездой дня НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко назван главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Фото: AP Photo/Jeff Roberson AP Photo/Jeff Roberson

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» россиянин забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами. «Сент-Луис» победил со счётом 4:2.

Второй звездой стал защитник «Вашингтон Кэпталз» Джон Карлсон, а тройку лучших замкнул нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк.