Сорванный МЧМ-2022 по хоккею могут организовать повторно

Международная федерация хоккея (IIHF) не исключает проведение отмененного молодежного чемпионата мира летом 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президент федерации Люка Тардифа.
«Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле», — сказал Тардиф.
«Я надеюсь, что мы вернемся с этим вопросом, так как это важно для молодых игроков, для их карьеры, для болельщиков. У нас у самих есть мотивация в этом плане», — отметил президент IIHF.
Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) и член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель прокомментировал отмену Молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею. По его словам, решение было принято из-за ситуации с COVID-19 на чемпионате.
Совет Международной федерации хоккея отменил молодежный чемпионат мира, который проходил в Канаде. Причиной называется эпидемия коронавируса. Несколько федераций хоккея, чьи сборные играли в Канаде, потребовали принять такое решение от IIHF, поскольку турнир начал противоречить спортивным принципам из-за отмены трех матчей. В результате этого сборным США, Чехии и России были засчитаны технические поражения, так как ряд спортсменов сдали положительные тесты на коронавирус.