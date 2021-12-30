Сорванный МЧМ-2022 по хоккею могут организовать повторно

«Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле», — сказал Тардиф.