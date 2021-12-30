Гол Проворова принес "Филадельфии" победу над "Сиэтлом"

"Филадельфия" на выезде победила "Сиэтл" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: AP Photo/Ted S. Warren AP Photo/Ted S. Warren

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джеймс ван Римсдайк (5-я и 55-я минуты) и Иван Проворов (63). У проигравших отличились Янни Гурд (13) и Жереми Лаузон (55).

Для российского защитника Проворова эта заброшенная шайба стала третьей при девяти результативных передачах в 30 играх регулярного чемпионата.

"Филадельфия" набрала 31 очко после 30 игр и занимает пятое место в Столичном дивизионе. "Сиэтл" с 34 очками после 31 матча располагается на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе.