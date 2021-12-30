"Мне сложно судить о том, какие решения принимаются в ИИХФ. Они связаны с какими-то регламентными делами. Из-за одного человека лишать команду игры на чемпионате мира? Я бы здесь тоже еще подумал над этим вопросом. Что касается всего МЧМ, с таким количеством технических поражений турнир сам по себе теряет смысл, - подчеркнул Плющев. - А если представить, что перед финальным матчем за золото одну из команд тоже посадят на карантин? Тоже техническое поражение? Будет как-то абсурдно все. Поэтому ИИХФ нужно было смотреть в динамике, не занимаясь популизмом. И решить для себя - или играть, или не играть. Повторюсь: снимать всю команду из-за положительного теста - плохая идея. Когда у нас с допингом попадают люди, с команд не снимают же очки, которые они завоевали. Убирают просто этих людей и дисквалифицируют. Здесь о дисквалификации не может быть речи, но надо подумать о будущем и решить. Непонятно, почему так жестко реагируют, когда заболели два человека. Пусть команда играет без них. Это не проблема".