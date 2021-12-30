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1 час назад

Олимпийский чемпион оценил идею провести МЧМ-2022 по хоккею летом

Перенос молодежного чемпионата мира 2022 года по хоккею на летние месяцы - профанация. Об этом заявил «Ленте.ру» олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Пашков.

Олимпийский чемпион оценил идею провести МЧМ-2022 по хоккею летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил молодежный чемпионат мира, который проходил в Канаде из-за ситуации с коронавирусом. Несколько федераций хоккея, чьи сборные играли в Канаде, потребовали принять такое решение от IIHF, поскольку турнир начал противоречить спортивным принципам из-за отмены трех матчей. В результате этого сборным США, Чехии и России были засчитаны технические поражения, так как ряд спортсменов сдали положительные тесты на коронавирус.

В свою очередь президент IIHF Люк Тардиф высказался за перенос соревнований на июнь или июль будущего года.

По мнению Александра Пашкова, по-другому в сложившейся ситуации поступить было сложно.

«Ответственность за произошедшее лежит, прежде всего, на принимающей стороне, то есть на канадских организаторах. Они не смогли обеспечить необходимые условия для проведения турнира», - отметил Пашков.

При этом, по его словам, не стоит переносить МЧМ-2022 на летние месяцы, так как будет сложно собрать и игроков, и зрителей.

«Возможно, стоит задуматься об организации турнира в конце августа — начале сентября. Проведение МЧМв июне или июле — профанация», - уверен он.

Хоккей,Люк Тардиф,Александр Пашков,Lenta.ru,
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