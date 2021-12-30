ИИХФ решила отменить молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2022 на полпути, потому что в его проведение вмешался коронавирус. На третий игровой день двое хоккеистов из сборной США сдали положительный тест — всю команду посадили на карантин, а матч со Швейцарией отменили, засчитав американцам техническое поражение. На следующий день аналогичная участь постигла сборные Чехии и России – у них выявили по одному игроку с положительным тестом, после чего судьба МЧМ была предрешена.

«Дайте им играть! Они же привиты, с ними ничего не может случиться»

«Чемпионат» созвонился с известным вратарём, серебряным призёром МЧМ-2000 Ильёй Брызгаловым, который поделился мнением о ситуации. Брызгалов очень сильно расстроился и за молодых игроков, он считает, что командам надо было разрешить играть дальше, изолируя не всех, а только сдавших положительные тесты.

«Вы меня огорошили, это ужасно. Я очень сильно расстроился – весь год ждёшь МЧМ, а потом раз — и всё. Представляю, что чувствуют ребята. А те, кто сдал положительный тест, им теперь нельзя домой лететь, как быть-то? Мы уже заигрались в этот ковид. Я бы понял, если бы ребята лежали с температурой, это бы вызывало обеспокоенность.



За всех мальчишек обидно, не только за наших. И за шведов, и за финнов, и за австрийцев. Они к этому готовились всю жизнь… Больше чем уверен, что они здоровые молодые ребята и никто бы там не умер. Помню, даже если гриппом заболеваешь, то тебя просто изолировали, чемпионаты мира из-за этого не останавливали.



Чего они боятся, что игроки друг друга перезаражают? Так они в одном самолёте летят, в одном автобусе, в одной раздевалке, в одной столовой едят, в номерах живут по два человека. Они бы уже все заразные были.



Дайте им играть! Какие технические поражения? Заболели двое человек у американцев, их убрали в запас, выпустите вместо них запасных. Если у них два-три дня нет температуры, других симптомов, выпускайте ребят обратно, пусть спокойно играют. Они же все привиты, с ними ничего не может случиться», — сказал Брызгалов.

«Надо было проводить МЧМ в Северной Корее, там нет никакого коронавируса»

Также Брызгалов заявил, что устал от коронавируса и слишком строгих мер даже в тех случаях, когда люди не испытывают симптомов, обвинил в некомпетентности мировые политические элиты и пошутил, что, если бы МЧМ проходил в Северной Корее, его бы не отменили.

«Пора людям перестать играть в коронавирусные игры, сколько можно уже ерундой заниматься, жить ведь невозможно. Был первый коронавирус, говорили, что он опасен только для стариков. Потом он мутировал, стали говорить, что он опасен для людей среднего возраста. Сейчас опять мутировал, говорят, что только для детей опасен. Какой-то цирк, сколько люди будут это терпеть? Никакой жизни нормальной нет!



Для меня всё ясно и понятно – мировые политические элиты просто не могут с этим справиться или делают это специально. Пора им всем уходить, они некомпетентны. У руководителей отсутствует здравый смысл, никто из них не может, не хочет или боится взять на себя ответственность, сказать: «Ребят, хорош ерундой заниматься. Вы ребят изолировали, идите и играйте. Мы на них пару дней посмотрим, если всё нормально, возвращайтесь и играйте». А у них – а вдруг что-то? Так для этого ты и изолируешь их, зачем наказывать 18-20 человек?



В Северной Корее надо было проводить МЧМ, там нет никакого коронавируса. Ради такого Ким Чен Ын даже выделил бы один ТВ-канал для трансляции турнира», — заключил Брызгалов.

Международная федерация хоккея официально отменила молодежный Чемпионат мира, который проходил в Канаде. Это произошло из-за вспышек коронавируса, которые привели к снятию ряда команд с матчей.

В Федерации хоккея России отметили, что организация сожалеет о том, как сложились обстоятельства. Однако в ФХР поддержали заботу организаторов турнира о здоровье игроков.

«После трех отмененных матчей на молодежном чемпионате мира-2022, Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир, проходящий в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире. Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФХР.

Ранее 28 декабря из-за положительных тестов на COVID-19 техническое поражение в матче со Швейцарией было присуждено США. По этой же причине 29 декабря на лед запретили выходить чехам и россиянам. После этого хоккейные федерации нескольких стран обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой отменить турнир.

Почетный президент международной Федерации хоккея (ИИХФ) прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира-2022.

«Это большое разочарование, особенно для игроков, для этого поколения, — цитирует Фазеля ТАСС. — Я очень расстроен, и очень расстроен за Федерацию хоккея Канады — были огромные инвестиции. Это серьезное решение, болезненное с финансовой стороны: ТВ, реклама, билеты — огромные потери. Были какие особенные причины [для отмены турнира]. Для меня лично — это сплошное расстройство».

Тренер-консультант молодежной сборной России по хоккею Олег Знарок выразил сожаление по поводу досрочного завершения чемпионата мира-2022 в Канаде. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что команда готовилась к турниру и была заряжена на победу.

«Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Не знаю, что сейчас будем делать. Нам пока никто ничего не говорит», — добавил Знарок.

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре рассказал, что Международная федерация хоккея работает над проведением МЧМ-2022.

«Безусловно, очень жалко, что отменили молодёжный чемпионат мира. Команды боролись за золото, наша сборная прошла очень серьёзную подготовку, была готова сражаться за самые высокие места. Как спортсмен я хорошо понимаю, что сейчас чувствуют ребята. Но болельщикам и игрокам не стоит расстраиваться — ИИХФ работает над тем, чтобы провести турнир в 2022 году, в текущем хоккейном сезоне. Месяц, в котором он состоится, пока не определён, но делается всё, чтобы команды смогли сыграть в оптимальных составах и нормальных условиях.



Как консул совета ИИХФ скажу, что международная федерация провела серьёзную работу и долго совещалась, прежде чем принять такое решение – совет собирался несколько раз. Решение, которое в итоге было принято, –непопулярное, но логичное. Продолжать турнир уже не было смысла. Нескольким командам, в том числе и нашей сборной, были засчитаны технические поражения, а, значит, спортивный принцип был нарушен, и мы бы в любом случае уже не смогли определить объективного победителя», – цитирует Буре ТАСС.

Капитан молодежной сборной России Марат Хуснутдинов по хоккею заявил, что члены команды соблюдали все ковидные правила на молодежном чемпионате мира в Канаде. Об этом сообщает РБК.

«Мы соблюдали все требования, ходили в масках, вне команды ни с кем не общались, ПЦР сдавали с уверенностью», — сказал Хуснутдинов.

Он отметил, что не наблюдал в гостинице, где жили команды, посторонних людей, не имеющих отношения к чемпионату, кроме телевизионщиков и команды.

Капитан российской сборной добавил, что ему обидно из-за отмены чемпионата.

«Мы готовились, тщательно создавали коллектив. Не передать словами, какие сейчас эмоции. Просто обидно», — сказал он.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об отмене Молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею-2022. Его заявление опубликовано на сайте организации.

По словам Тардифа, созданных организаторами чемпионата условий для обеспечения безопасности участников турнира было недостаточно.

«Мы были полны уверенности в мерах по недопущению распространению коронавируса, установленных IIHF, властями канадской провинции Альберты и Канады. Очередная волна COVID и штамма "омикрон" вынудила нас скорректировать правила почти сразу по прибытии, чтобы попытаться предотвратить заражения. Это включало ежедневное тестирование и требование коллективного карантина при положительных тестах», — сказал он.

Президент IIHF отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команд домой.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира – 2022.

«Совершенно непонятный регламент проведения МЧМ. Непонятно, как они проверяли инфраструктуру. А отмена – это логическое завершение того, что было сделано или не сделано перед чемпионатом. Когда ловят на допинге, отстраняется игрок, а не вся команда. Здесь сразу три команды попали под эти дела. Да, пандемия, но у нас, условно, проходят первенства, есть болельщики на трибунах.



А здесь была чистая недоработка организаторов, которые сначала не поняли, что из этого может выйти, потом не поняли, как продолжать МЧМ. Например, чемпионат продолжается, выходят две команды бороться за золотые медали. У обеих попадается по спортсмену с положительным тестом — и две команды снимаются, что ли? Зачем доводить до абсурда? Может, отмена МЧМ – единственное правильное решение, которое они приняли.



Что касается возможной отмены Олимпиады, то такая мысль закралась. Но данных нет, поэтому рассуждать на эту тему… Спорт давно стал политикой», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, почему Олимпиаду вряд ли перенесут после отменённого МЧМ-2022.

«Отмена молодёжного чемпионата мира лучше, чем технические поражения командам. А то проходили бы дальше те, кто меньше заболел. Это не по-спортивному. Понимаю, что для организаторов были сложности — все же приехали здоровыми, а где-то не была создана чистая зона.



Что касается возможной отмены Олимпиады после отмены МЧМ, то те, кто уже ездил на предварительные соревнования в Китай, знают, какие жёсткие там правила. Для спортсменов будет не очень комфортно, но, скорее всего, заражений не будет. Я так понимаю, каждая страна будет делать двухнедельный карантин до ОИ. А в самом Пекине будут очень серьёзные меры», – сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что ответственность за отмену молодежного чемпионата мира по хоккею лежит на организаторах соревнований. Об этом пишет РИА Новости.

«Все, что произошло — вина организаторов соревнований. Они обязаны в сегодняшних условиях обеспечить безопасность спортсменов. Мы знаем, как все будет организовано на Играх в Китае. Никого не пускают в отели, минимизировано общение извне. Здесь же таких условий не было обеспечено, это ответственность самих организаторов», — заявил Свищев.

Он призывал ФМБА и Федерацию хоккея приложить все усилия, чтобы все российские спортсмены вернулись домой без осложнений и получили медицинскую помощь.