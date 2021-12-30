МЧМ призвали провести в Северной Корее

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов раскритиковал организаторов МЧМ. Его слова приводит «Чемпионат.com».
41-летний эксперт считает, что во время коронавируса нет смысла проводить подобные турниры. Он также призвал организовать молодежный чемпионат мира в Северной Корее. «Там надо было проводить МЧМ, в КНДР нет никакого коронавируса. А ради такого Ким Чен Ын организовал бы один канал для трансляции», — добавил он.
29 декабря было принято решение об отмене дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Причина — вспышка коронавируса сразу в нескольких сборных. Первоначально, МЧМ должен был завершиться 5 января. На следующий день президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф предложил перенести турнир на лето.
28 декабря российские хоккеисты сыграли с соперниками из Швейцарии. Российская «молодежка» одержала победу со счетом 4:2.
По официальным правительственным данным в КНДР не зафиксировано случаев коронавируса. Однако, южнокорейское издание Daily NK утверждает, что в стране более 300 заболевших COVID-19 и более 200 летальных исходов.