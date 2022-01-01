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2 часа назад

Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ всех времен

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Фото: ReutersReuters

В своем 1230-м матче с «Детройт Ред Уингз» 36-летний нападающий оформил дубль. Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». На счету Овечкина 1371 очко (754 шайбы + 616 передач), что теперь является 25-м показателем в истории НХЛ. Он обошел игрока «Бостон Брюинз» Джонни Буцика, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах.

Лучшим бомбардиром НХЛ всех времен является Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах. В тройке также Яромир Ягр (1921; 766+1155) и Марк Мессье (1887; 694+1193).

В ноябре Овечкину наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо. «Это был своего рода сигнал проснуться. Славу богу, я не потерял ни одного зуба. Ничего серьезного», — сказал тогда россиянин.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Он также восемь раз становился обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки рассказал о разговоре с Овечкиным. Канадец вспомнил, что общался с нападающим «Вашингтон Кэпиталс» пять лет назад.

«Что мне понравилось, так это то, что он не спрашивал меня о забивании голов — ему не нужно никого спрашивать об этом», — заявил он.

Канадца покорило, что Овечкина интересовало прежде всего то, чтобы его команда выиграла Кубок Стэнли.

Хоккей,Марк Мессье,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Александр Овечкин,
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