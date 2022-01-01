Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Капитан "Вашингтона" оформил дубль в игре против "Детройта".

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Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба Лиги.

Напомним, что в игре против "Детройта" (3:1) Овечкин оформил дубль, установив новый рекорд по голам в большинстве и поразив пустые ворота соперника.

Главной звездой вечера стал нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз, принесший своей команде победу в овертайма матча против "Эдмонтона" (6:5) и набрав три очка (2+1).