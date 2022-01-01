Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Капитан "Вашингтона" оформил дубль в игре против "Детройта".
Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба Лиги.
Напомним, что в игре против "Детройта" (3:1) Овечкин оформил дубль, установив новый рекорд по голам в большинстве и поразив пустые ворота соперника.
Главной звездой вечера стал нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз, принесший своей команде победу в овертайма матча против "Эдмонтона" (6:5) и набрав три очка (2+1).
Вторым хоккеистом дня был выбран вратарь "Анахайма" Джон Гибсон, отразивший 42 из 45 бросков по своим воротам в проигранной встрече с "Вегасом" (1:3).