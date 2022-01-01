«Тренер русских курил». Подробности скандала в Канаде

Что произошло, при чём тут чехи и почему всех сняли с рейса.

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Молодёжный чемпионат мира 2022 года завершился намного раньше намеченного срока из-за решения Международной федерации хоккея прекратить соревнование на фоне роста числа положительных тестов на коронавирус среди участников мирового первенства. Эта неприятность не обошла стороной и хоккеистов сборной России – в Канаде на 10-дневный карантин были оставлены нападающие Матвей Мичков и Данила Юров, а также врач национальной команды.

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Остальные же игроки сборной России в сопровождении членов делегации должны были совершить затяжное путешествие. Сначала необходимо было добраться из Ред-Дира в Калгари, откуда вылететь в Германию, где их ждала пересадка, после чего утром 1 января приземлиться в Москве. При этом встречу в российском аэропорту проводить запрещено по соображениям эпидемиологической безопасности, так как хоккеисты были в контакте с заболевшими. Однако всё пошло не по намеченному плану.

Сегодня утром в иностранных средствах массовой информации появилась новость следующего содержания. Финское издание MTV Uutiset со ссылкой на шведского журналиста Мари Леман, которая летела тем же рейсом, сообщило, что хоккеисты молодёжных сборных России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия).

По данным источника, хоккеистов не пустили на борт из-за отказа надеть маски. Кроме того, некоторые игроки были пьяны. Также они курили. В результате спортсменов не пустили на борт. Сотрудники аэропорта быстро выгрузили багаж юных хоккеистов, в итоге они не улетели в запланированное время. В то же время на этом самолёте Канаду покинули хоккеисты финской сборной.

На самом деле всё оказалось не так страшно, как рассказывается иностранными источниками, хотя и без вины россиян не обошлось. По информации «Чемпионата», алкогольные напитки, а именно пиво, пытались пронести на борт самолёта представители чешской сборной. Среди российских игроков людей в откровенно нетрезвом состоянии не было. Основная претензия к сборной России заключалась в поведении официальных лиц делегации, а именно главного тренера молодёжки Сергея Зубова.

Известный своей пагубной привычкой ещё со времён игровой карьеры Зубов курил, когда шёл с сигаретой в руках через рукав посадки в самолёт, что и не понравилось представителям канадского авиаперевозчика. Кроме того, в этой суматохе, когда возник скандал с авиаперевозчиком, не все хоккеисты (как со стороны сборной России, так и со стороны сборной Чехии) были в масках, которые наглухо закрывают лицо. Наша сторона пыталась разрешить конфликт, вела переговоры, но решение канадской авиакомпании было непреклонным. В свою очередь, чешская сторона пытается переложить всю ответственность на сборную России.

«Это была очень странная ситуация. Мы прибыли в аэропорт Калгари примерно за три часа до вылета. Наши игроки отправились покупать сувениры, а некоторые из них звонили домой своим семьям. Мы видели российских игроков, которые сидели в баре. Я заранее предупредил всех наших ребят, что они должны носить маски и соблюдать дистанцию во время своего пребывания

Затем мы сели в самолёт, и надо сказать, что уже в тот момент заметили, что некоторые члены российской экспедиции явно не соблюдают санитарные правила, и роль в этом, вероятно, сыграл алкоголь. Один из тренеров русских даже курил в рукаве перед посадкой в самолёт. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине высадил весь самолёт.

Некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян. В итоге экипаж всех нас вывел. Чешские толстовки такие же, как российские. Там только разные надписи. И фактически по этой причине нам сказали, что мы не можем больше сесть в самолёт. Финнам, которые были одеты в бело-голубые куртки, наоборот, дали разрешение подняться на борт и улететь. Несмотря на то что мы около 30 минут объясняли представителям Air Canada, что наши игроки ничего не нарушали, их решение отменено не было.

Немного странная вещь во всей ситуации заключается в том, что после того, как самолёт уже улетел без нас, представители Air Canada извинились перед нами и за свой счёт взяли для нас гостиницу и оплатили перелёт во Франкфурт в то же время, только днём позже. Они также заверили нас, что мы не полетим тем же рейсом, что и российские хоккеисты», — цитирует менеджера сборной Чехии Отакара Черны издание iSport.cz.

«Почему нас сняли с самолёта? «Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», — приводят слова Зубова «Известия». По данным издания «Матч ТВ», расходы и за перелёт российской сборной легли на организаторов и Международную федерацию хоккея (IIHF). Двум сборным действительно уже взяты авиабилеты на следующий день. Россияне и чехи из Калгари полетят в Торонто, откуда доберутся до Франкфурта. Наша команда прибудет в Москву уже 2 января.