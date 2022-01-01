«Свинское отношение к своей стране, позор». Cборная России со скандалом возвращается домой

После решения об отмене проведения молодежного чемпионата мира, российская сборная стала готовиться к возвращению домой. Из города Ред-Дир, где игроки под руководством Сергея Зубова провели две встречи на групповом этапе, команда направилась в Калгари, где ее ждал стыковочный рейс в немецкий Франкфурт-на-Майне. Первой информацию о том, что сборная России не сможет вернуться домой согласно своим изначальным планам, написала в Twitter журналистка шведского телеканала SVT Sport Мари Леманн. Она сообщила, что помимо россиян, до места назначение вовремя не смогла добраться молодежная сборная Чехии, чьи игроки также не соблюдали порядок. "И чешская, и российская команды были сняты с рейса в Германию. Причинами такого решения являются отказ надеть маску при посадке в самолет, нахождение в салоне в нетрезвом состоянии, а также курение. Отсутствие макси на лице считается правонарушением в Канаде. Финская сборная также может не полететь во Франкфурт", - заявила Леманн. Чуть позже стала известна информация о курильщике в делегации сборной России. По информации РИА "Новости", главный тренер Сергей Зубов курил в "рукаве" между терминалом аэропорта и самолетом. "Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт", - сообщил источник агентства. Сергей Зубов обвинения в курении категорически отверг: "Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад. Наверное, кому-то нужно сильно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", - заявил специалист в беседе с "Матч ТВ". Менеджер чешской команды Отакар Черны в свою очередь заявил, что на борту самолета в нетрезвом виде были именно игроки молодежной сборной России. "Это была очень странная ситуация. Мы видели российских игроков, сидящих в баре. Я предупредил всех наших ребят, чтобы они не снимали маски и постоянно держали дистанцию, находясь в аэропорту. Потом мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила. Алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине вывел весь самолет", - приводит слова Черны портал isport.blesk.cz. В Чехии уже успели назвать произошедшее "красивым приглашением на МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске и Омске". Именно с таким заголовком вышел материал на портале Hokej.cz. В России на высадку российской делегации из самолета отреагировали по-разному. Агент Андрей Сафронов считает, что хоккеисты были осведомлены о необходимости надевать маски при посадке в самолет. "Надо поговорить с ребятами, узнать их мнение о произошедшем. Без подробностей сложно что-то комментировать. Если они маски не надели… Я думаю, что наши ребята знают, что такое карантин, ковид-протокол, поэтому не исключено, что таким образом просто нагнетают ситуацию вокруг них. Организаторы молодежного чемпионата мира оказались к нему не готовы, в отличие от участников". Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал поведение молодежной сборной идиотским и обвинил игроков в неуважении к России. "Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы тоже так делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры", - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс". Также журналист заявил, что испытывает неприятные эмоции от данного инцидента. "Если они действительно так похабно себя вели, то мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор", - заключил Губерниев. Напомним, что МЧМ-2022 был досрочно завершен 29 декабря 2021 года после отмены трех матчей группового этапа вследствие наличия у некоторых игроков положительного результата тестирования на коронавирус. В данный момент на карантине продолжает находиться нападающий петербургского СКА Матвей Мичков, забросивший на турнире три шайбы. Вместе с ним находится другой российский хоккеист - Данила Юров.