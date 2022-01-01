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1 час назад

Губерниев назвал позором поведение российской сборной по хоккею. «Вели себя как идиоты»

Молодежная сборная России по хоккею, которую не пустили на самолет из-за пьянства, опозорила свою страну. Об этом заявил российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев назвал позором поведение российской сборной по хоккею. «Вели себя как идиоты»
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Это позор», — сказал Губерниев в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Ранее сборная России не смогла улететь из Канады, где проходил молодежный чемпионат мира по хоккею. Русских хоккеистов не пустили на самолет из-за пьянства, курения и отказа надевать медицинские маски. В Федерации хоккея России заявили, что причина снятия с рейса только в медицинских масках, которы были «неправильно надеты».

Хоккей,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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