Губерниев назвал позором поведение российской сборной по хоккею. «Вели себя как идиоты»

«Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Это позор», — сказал Губерниев в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».