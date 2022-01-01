"Это позор": Губерниев о скандале с хоккеистами

Молодежная сборная России по хоккею опозорила свою страну. Об этом в беседе со «Спорт-Экспресс» заявил спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», — приводятся в материале слова Губерниева.
При этом комментатор не уверен в целесообразности санкций против хоккеистов, но «выводы должны быть сделаны».
«Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор», — заключил Губерниев.
Ранее сообщалось, что канадская авиакомпания сняла сборную России по хоккею с рейса из Калгари во Франкфурт. Причинами стали нетрезвый вид, несоблюдение масочного режима и курение в рукаве посадки. Последнее позволил себе главный тренер команды Сергей Зубов.