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1 час назад

"Это позор": Губерниев о скандале с российскими хоккеистами

Молодежная сборная России по хоккею опозорила свою страну. Об этом в беседе со «Спорт-Экспресс» заявил спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

"Это позор": Губерниев о скандале с хоккеистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», — приводятся в материале слова Губерниева.

При этом комментатор не уверен в целесообразности санкций против хоккеистов, но «выводы должны быть сделаны».

«Во всём виноваты русские». Чехи о снятии сборных с рейса

«Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор», — заключил Губерниев.

Ранее сообщалось, что канадская авиакомпания сняла сборную России по хоккею с рейса из Калгари во Франкфурт. Причинами стали нетрезвый вид, несоблюдение масочного режима и курение в рукаве посадки. Последнее позволил себе главный тренер команды Сергей Зубов.

Хоккей,Дмитрий Губерниев,Сергей Зубов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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