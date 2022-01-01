Драйзайтль обошёл Овечкина в гонке снайперов сезона

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» встречается с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходит на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). Счёт к середине первого периода — 1:1.

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На 21-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу «Айлендерс» у «Эдмонтона» получилось сравнять счёт. После передач Данкана Кита и Коди Сеси шайбу забросил Леон Драйзайтль. Это позволило немецкому нападающему выйти на единоличное первое место в гонке снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 25 голов. Немец набрал 52 (25+27) очка.

На второе место опустился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету россиянина 24 гола. На третьей позиции идёт форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, у которого 20 шайб.