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3 часа назад

Хоккеист сборной РФ Злодеев рассказал о снятии команды с рейса в Канаде

Хоккеист молодёжной сборной России Дмитрий Злодеев рассказал подробности снятия команды с рейса в Канаде. По его словам, он не видел на борту самолёта людей, которые вели себя вызывающе, пишет ТАСС.

Хоккеист сборной РФ рассказал о снятии команды с рейса в Канаде
Фото: fhr.rufhr.ru

Все мы хотели побыстрее вылететь домой, но не получилось. У меня были планы на выходной, родители хотели приехать из Воронежа в Москву. Когда я узнал новость об отмене, был в ярости, но понимаю, почему это случилось. Просто сильные эмоции. Мы готовились к другому результату, — пояснил спортсмен.

Злодеев добавил, что к нему лично никто с замечаниями насчёт масок не подходил.

В самолёте стюард напомнил, что средства индивидуальной защиты должны закрывать нос всё время. Он предложил нам новые маски — и всё. Потом было объявлено, что нужно выйти из самолёта. Естественно, что за маски могли ругать, однако сейчас это обычное дело, она может сползти с носа во время разговора, — рассказал свою версию случившегося хоккеист.

Спортсмен отметил, что в самолёте никто не повышал голоса, тем более, что среди пассажиров рейса были три хоккейных команды и много летевших в Европу пассажиров.

Российскую и чешскую сборные сняли с рейса летевшего из Калгари во Франкфурт самолёта 1 января. Спортсменов обвинили в нарушении масочного режима и курении. В частности, по одной из версий, сборная России была снята с рейса из-за нарушения правил тренером.

Спортивное мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса сразу в нескольких командах. Чемпионат вновь будет проведён летом наступившего года.

Ранее NEWS.ru рассказал, как хоккеисты стали участниками громкого скандала и как на это отреагировала общественность. Например, бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов согласился с тем, что необходимо принять жёсткие меры по отношению к провинившимся.

Хоккей,Владимир Крикунов,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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