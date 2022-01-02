Дубль Михеева помог "Торонто" разгромить "Оттаву" в матче НХЛ

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Торонто" с 44 очками в 31 матче располагается на третьем месте, "Оттава" с 20 очками в 29 играх - на седьмом. Следующий матч "Торонто" проведет 6 января дома против "Эдмонтона", "Оттава" 7 января на выезде сыграет с "Сиэтлом".