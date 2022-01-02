Нападающий молодежной сборной России Иван Дидковский рассказал, что он не видел пьяных на борту самолета с хоккеистами.
«Неприятно, когда команду снимают с рейса, никому не понравится быть в центре внимания из-за такой новости. И еще неприятно, что люди, которых там даже не было, строят догадки, обсуждают чужие предположения. Но я их не виню, пусть это на их совести останется. Еще раз — это огромный самолет, не могу говорить за всех. Но я думаю, что пьяных людей не пустили бы на борт. По проходу никто не бегал», — передает слова Дидковского «РИА Новости».
Напомним, что 1 января молодежную сборную России сняли с рейса в Канаде. Среди возможных причин высадки спортсменов называются алкогольное опьянение у хоккеистов и курение в самолете главного тренера российской команды Сергея Зубова. Изначально сообщалось, что с самолета сняли две сборные — российскую и чешскую.
Ранее главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов высказался о своем участии в скандале со снятием команды с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне.
«Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло», — отметил наставник.