«Неприятно, когда команду снимают с рейса, никому не понравится быть в центре внимания из-за такой новости. И еще неприятно, что люди, которых там даже не было, строят догадки, обсуждают чужие предположения. Но я их не виню, пусть это на их совести останется. Еще раз — это огромный самолет, не могу говорить за всех. Но я думаю, что пьяных людей не пустили бы на борт. По проходу никто не бегал», — передает слова Дидковского «РИА Новости».