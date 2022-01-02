«Опять же, не могу говорить за чешскую сборную. Но они очень быстро открестились от всего и свалили всё на нас. Мы не собираемся этим заниматься, но делать так, как они, очень некрасиво. Версия о том, что их не пустили обратно на борт, потому что перепутали с нашей командой, просто смешная», — цитирует Зубова «Спорт-Экспресс».