Юные хоккеисты устроили побоище на льду в Новокузнецке

Юные хоккеисты подрались на льду во время матча в Новокузнецке. Видео драки опубликовал Telegram-канал «Кемерово № 1».
На ролике видно, что спортсмены принялись драться сначала клюшками, а затем кулаками. Родители игроков выскочили на лед разнимать их.
За кадром слышны женские и мужские голоса, комментирующие происходящее с трибуны:
«Ой, помогите!»
«О, еще одного срубили, смотри, валяется…»
В столкновении приняли участие практически все хоккеисты. Довольно быстро взрослым удалось остановить побоище, и игра возобновилась.
Неизвестно, что именно стало причиной конфликта.
Издание «Сибдепо» уточняет, что во время тренировочной игры подрались юные спортсмены одной команды – «Металлурга».
Ранее в интернете появилось видео с дракой 12-тилетних хоккеистов «Олимпа» из Самары и «Айсберга» из Горячих ключей.