Юные хоккеисты устроили побоище на льду в Новокузнецке

Юные хоккеисты подрались на льду во время матча в Новокузнецке. Видео драки опубликовал Telegram-канал «Кемерово № 1».

На ролике видно, что спортсмены принялись драться сначала клюшками, а затем кулаками. Родители игроков выскочили на лед разнимать их.

За кадром слышны женские и мужские голоса, комментирующие происходящее с трибуны:

«Ой, помогите!»

«О, еще одного срубили, смотри, валяется…»

В столкновении приняли участие практически все хоккеисты. Довольно быстро взрослым удалось остановить побоище, и игра возобновилась.

Неизвестно, что именно стало причиной конфликта.

Издание «Сибдепо» уточняет, что во время тренировочной игры подрались юные спортсмены одной команды – «Металлурга».