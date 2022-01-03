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3 часа назад

Юные хоккеисты устроили побоище на льду в Новокузнецке

Юные хоккеисты подрались на льду во время матча в Новокузнецке. Видео драки опубликовал Telegram-канал «Кемерово № 1».

На ролике видно, что спортсмены принялись драться сначала клюшками, а затем кулаками. Родители игроков выскочили на лед разнимать их.

Появилось видео массовой драки футболистов в матче чемпионата Франции

За кадром слышны женские и мужские голоса, комментирующие происходящее с трибуны:

«Ой, помогите!»
«О, еще одного срубили, смотри, валяется…»

В столкновении приняли участие практически все хоккеисты. Довольно быстро взрослым удалось остановить побоище, и игра возобновилась.

Неизвестно, что именно стало причиной конфликта.

Издание «Сибдепо» уточняет, что во время тренировочной игры подрались юные спортсмены одной команды – «Металлурга».

Ранее в интернете появилось видео с дракой 12-тилетних хоккеистов «Олимпа» из Самары и «Айсберга» из Горячих ключей.

Хоккей,Видео,Металлург,
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