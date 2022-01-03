Российский игрок НХЛ в драке победил обидчика Панарина

Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона» подрался с форвардом соперника Бредом Маршаном. Победа осталась за россиянином.
Встреча между командами закончилась победой «Бостона» 5:1. Наместников получил девять штрафных минут.
Напомним, что ранее в матче «Бостона» и «Нью-Йорк Рейнджерс» произошла перепалка российского хоккеиста Артемия Панарина и все того же Маршана. Россиянин, находясь на скамейке, бросил перчатку в сторону канадца. После этого он стал что-то ему кричать. Судьи отправили Панарина в раздевалку за неспортивное поведение. Позднее он объяснил, что Маршан спровоцировал его оскорбительными высказываниями в адрес России.
«Сначала не понимал, о чем говорил Бред Маршан, а потом что-то услышал о России. Вот почему я потерял рассудок», — сказал Панарин.
В результате инцидента россиянин был оштрафован на пять тысяч долларов.
Ранее футболист сборной России Денис Черышев рассказал о травле датского игрока Васса в свой адрес.
«Хотелось ему двинуть. Но ничего, бывает, это футбол», — отметил Черышев.