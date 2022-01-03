Российский игрок НХЛ в драке победил обидчика Панарина

Напомним, что ранее в матче «Бостона» и «Нью-Йорк Рейнджерс» произошла перепалка российского хоккеиста Артемия Панарина и все того же Маршана. Россиянин, находясь на скамейке, бросил перчатку в сторону канадца. После этого он стал что-то ему кричать. Судьи отправили Панарина в раздевалку за неспортивное поведение. Позднее он объяснил, что Маршан спровоцировал его оскорбительными высказываниями в адрес России.