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3 часа назад

Российский игрок НХЛ в драке победил обидчика Панарина

Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона» подрался с форвардом соперника Бредом Маршаном. Победа осталась за россиянином.

Российский игрок НХЛ в драке победил обидчика Панарина
Фото: ReutersReuters

Встреча между командами закончилась победой «Бостона» 5:1. Наместников получил девять штрафных минут.

Напомним, что ранее в матче «Бостона» и «Нью-Йорк Рейнджерс» произошла перепалка российского хоккеиста Артемия Панарина и все того же Маршана. Россиянин, находясь на скамейке, бросил перчатку в сторону канадца. После этого он стал что-то ему кричать. Судьи отправили Панарина в раздевалку за неспортивное поведение. Позднее он объяснил, что Маршан спровоцировал его оскорбительными высказываниями в адрес России.

«Сначала не понимал, о чем говорил Бред Маршан, а потом что-то услышал о России. Вот почему я потерял рассудок», — сказал Панарин.

В результате инцидента россиянин был оштрафован на пять тысяч долларов.

Ранее футболист сборной России Денис Черышев рассказал о травле датского игрока Васса в свой адрес.

«Хотелось ему двинуть. Но ничего, бывает, это футбол», — отметил Черышев.

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Хоккей,Владислав Наместников,Денис Черышев,Артемий Панарин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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